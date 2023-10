Salernitana, incidente automobilistico Daniliuc: giocatore sta bene

Il calciatore della Salernitana, Flavius Daniliuc ieri ha avuto un incidente stradale che però stando a quanto rivela La Città di Salerno, non ha subito nessun trauma. Il giocatore viaggiava verso Salerno quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un mezzo pesante che lo precedeva. Daniliuc dopo aver svolto l’allenamento mattutino in vista della gara contro la Sampdoria stava facendo ritorno a Salerno quando ha perso il controllo dell’Audi scura sulla quale viaggiava e ha urtato violentemente contro il mezzo pesante. Solo tanto spavento per il giocatore che non si è reso disponibile per la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma oggi.