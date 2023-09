Salernitana, infortunio per Dia e Coulibaly: ecco quando possono rientrare

Ansia per la Salernitana. Il club campano si prepara infatti a riaccogliere due giocatori tornati malconci dagli impegni con le nazionali. Uno è Boulaye Dia, che non potrà scendere in campo per la quarta giornata di campionato. L'attaccante della Salernitana ha lasciato l'allenamento del Senegal il 7 settembre, a poco più di una settimana dalla sfida di Serie A contro il Torino del 18. Gli esami medici col Senegal hanno evidenziato una lesione del muscolo retto, come riportato dalla nazionale africana. Probabile stop di almeno due settimane.