Salernitana-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo venerdì sera alle 17 per la gara di Serie A. Salernitana e Inter si daranno battaglia all'Arechi oggi.

Salernitana-Inter scenderanno in campo oggi, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 17 per la 29esima giornata di Serie A. Anticipo del turno pasquale, prima gara odierna (di tre previste). All'Arechi sarà battaglia tra gli uomini di Sousa e quelli di Inzaghi.

Nell'Interdi Inzaghi dopo le polemiche in Coppa Italia per il caso razzismo verso Lukaku, si scenderà in campo con qualche cambio rispetto all'ultima gara. Gosens e Dimarco si giocano un posto sulla corsia mancina. De Vrij potrebbe giocare titolare al centro della difesa con Acerbi spostato a sinistra. Onana in porta.