Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Paulo Sousa e Simone Inzaghi per la sfida tra Salernitana e Inter, gara valida per la settima giornata di Serie A

Dopo la l'inaspettata sconfitta interna contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale (1-2 il finale, decisivi i gol di Bajrami e Berardi), l'Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca del riscatto. Allo stadio "Arechi" di Salerno , i nerazzurri sfideranno la Salernitana di Paulo Sousa nell'anticipo della 7^ giornata di Serie A, in programma per sabato 30 settembre alle ore 20:45.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni

Per la sfida contro l'Inter, la Salernitana dovrebbe fare a meno di Antonio Candreva. In attacco invece, possibile il ritorno di Boulaye Dia tra i titolari. Per i nerazzurri invece, la scelta offensiva ricadrà ancora una volta sulla coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram che ha fatto molto durante le prime uscite della stagione.