Salernitana, Inzaghi: “Aspettavo chiamata da questo club. Ho accettato perchè…”

“In questo momento bisogna riportare entusiasmo, convinzione, tornare a far divertire ed essere spensierati i calciatori. Penso che la squadra può giocarsela con tutti, l’unica promessa che posso fare è che lotteremo in ogni partita fino alla fine. Cercherò di adottare il sistema che valorizza al massimo i calciatori che ho in rosa. Toglierò qualsiasi alibi ai giocatori, con una società del genere non manca niente. Devono dare il massimo e in questo modo dobbiamo salvarci per forza”.

“Tutti vogliamo giocare bene ma dovremo essere bravi a vincere anche giocando male. Alla ripresa abbiamo partite toste, dobbiamo dare fiducia ai giovani anche nei momenti di difficoltà. Ora per fortuna c’è la sosta che ci permette di avere maggiore tempo per lavorare, abbiamo nove giocatori in nazionale e questo dimostra che abbiamo una squadra forte. Ho trovato una Società seria che ci tiene tantissimo e la passione dei tifosi merita il nostro massimo impegno. Sono stato a Reggio, so che c’è amicizia fra le tifoserie e sono sicuro che oggi i reggini saranno i nostri primi tifosi”.

“Amo fare i ritiri, ogni allenatore vorrebbe iniziare la stagione ma quest’anno avevo il dovere morale di aspettare cosa succedesse alla Reggina per tutto quello che mi ha dato la sua gente. Adesso studierò tutto della rosa, conosco molto bene il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis e ha influito positivamente sulla mia scelta. Devo essere bravo a trovare il vestito giusto per questa squadra, abbiamo la fortuna di avere tante valide alternative e di poter giocare in diversi modi. Io e il Presidente abbiamo una visione di calcio molto simile. Se stiamo vincendo a 10 minuti dalla fine metto un difensore in più per difendere il risultato. Sono molto pratico in quello che faccio”.

Il mister ha quindi concluso: “Uno che fa i gol di Dia può giocare in qualsiasi posizione dell’attacco, è un calciatore che va recuperato perché ha le potenzialità per tornare a fare tanti gol e cercheremo di metterlo nelle condizioni di farlo. Dobbiamo fare in fretta risultati sapendo che arrivano attraverso il lavoro. Ai tifosi dico tenetevi strette certe Proprietà perché avete visto cosa è accaduto a Reggio Calabria. Vorrei rendere orgoglioso il Presidente dei miei ragazzi. Ho una passione straordinaria per questo lavoro e devo cercare di trasmetterla a tutti. Dovremo uscire dal campo con la maglia sudata, perderemo qualche partita ma lotteremo sempre”.

