Salernitana, Inzaghi: “Ho fatto tanta gavetta, ora è troppo facile…”

Nuova avventura per Filippo Inzaghi: l'allenatore piacentino è il nuovo allenatore della Salernitana. "Amo la passione della gente e dei tifosi. Per me questo è ancora il calcio dei tifosi. A Salerno abbiamo una delle tifoserie più belle d’Italia. Dobbiamo essere bravi noi a far parlare i fatti ora. Con il lavoro serio i risultati si ottengono", ha dichiarato nell'intervento al Festival dello Sport di Trento.