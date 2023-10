Salernitana, Inzaghi rilancia Simy: all’ex Crotone la maglia numero 9

Situazione critica, insomma, ma il mercato di gennaio, possibile ciambella di salvataggio, è ancora lontano. Al neo-allenatore non resta allora che cercare i rinforzi all'interno della propria rosa. Così, alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria, la società ha comunicato ufficialmente l'inserimento nella lista per il campionato di Nwankwo Simy .

Il centravanti nigeriano era stato messo ai margini della rosa al termine del mercato, dopo il rientro dal deludente prestito al Benevento. Infruttuosi i tentativi di cederlo, per Simy sembrava prospettarsi un altro semestre da separato in casa in vista di una possibile, nuova avventura, in prestito o a titolo definitivo.