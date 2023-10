Salernitana, Inzaghi: “Se non ci fossero problemi non sarei qui. Su Dia…”

"Non è stata una partita per cuori deboli", ha esordito Pippo Inzaghi. L'allenatore piacentino ha parlato al termine della prima partita alla guida della Salernitana, pareggiata contro il Cagliari. L'ex Reggina ha poi aggiunto: "Siamo ripartiti bene ma ci è mancato l'ultimo passaggio. Se non hai carattere e non sei unito quando prendi due gol non è facile, noi invece abbiamo avuto una palla clamorosa sul 2-2 e avremmo potuto vincere. Mi porto a casa questo, non vogliamo abbatterci".