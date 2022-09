Salernitana, la provocazione di Iervolino: “Se la Juventus vuole rigiocare non c’è problema”

Il numero uno del club di Salerno ha lanciato una vera e propria provocazione: "Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema", ha detto Iervolino. E sulle polemiche sul Var: "Non mi appassionano, offuscano la verità. La verità è che abbiamo giocato un ottimo calcio, con la Juve che ha reagito da grandissima squadra qual è. Il pareggio ci può stare, ma non entro nelle scelte arbitrali, perché ritengo ci siano grandi professionalità in campo e soprattutto buona fede. Tutti possono sbagliare, lo stesso Var è strumento giovane che va migliorato. Potremmo dire anche che forse c’era rigore su Piatek o fallo di Cuadrado su Candreva prima del rigore poi dato alla Juve. È stata una partita talmente veloce e ricca di episodi che non sono entrato nel merito", le sue parole riprese da Il Mattino.