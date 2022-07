Salernitana, l’ambizione di Iervolino: “Salvezza bis e in futuro…”

Il numero uno del club ha sottolineato come si aspetti grandi cose dalla squadra anche oltre la semplice permanenza nella categoria: "Fatti, non parole. Salernitana salva, poi voglio sognare", il commento del presidente. "Mercato? Manca ancora qualche innesto. Ci stiamo lavorando. Siamo quelli che fanno i fatti e non le parole. Arriveranno ancora rinforzi". Poi, sugli obiettivi della sua Salernitana, Iervolino non ha fatto giri di parole: "Salvare la squadra per il 2° anno di fila sarebbe già un bel traguardo. Nel giro di due anni però vorrei essere dall'altra parte della classifica".