Salernitana-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il match di Serie A alle 12:30 del 4 gennaio.

Redazione ITASportPress

Salernitana-Milan apre il nuovo anno di calcio italiano. Torna la Serie A e lo fa il 4 gennaio con la sfida tra le due squadre in programma alle 12:30.

Salernitana-Milan, le ultime Diverse saranno le incognite per la gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 12:30 sia per la Salernitana che per il Milan. I padroni di casa potrebbero affidarsi all'esperienza in porta del neo arrivato Ochoa vista l'indisponibilità di Sepe. In difesa ci sarà Fazio a guidare il reparto. In mezzo al campo Bradarci. In avanti possibile coppia Dia con l'ex Piatek titolare. Nel Milan campione d'Italia in carica Leao, Saelemaekers e Brahim Diaz potrebbero agire dietro Giroud. Pioli, però, dovrà valutare tutti i suoi effettivi.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Salernitana e Milan, come detto, andrà in scena il 4 gennaio alle 12:30 e darà inizio alle sfide del campionato di Serie A di questo 2023. La sfida dell'Arechi di Salerno potrà essere seguita dai tifosi e dagli appassioni del calcio italiano in diretta tv e in streaming.

La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN: sarà possibile scaricare l'app su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

In streaming sarà possibile vedere il match sempre con DAZN, Sky Go e Now TV.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.