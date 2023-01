Salernitana-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per il match di campionato di Serie A.

Salernitana-Napoli, le ultime

18 punti all'attivo per la Salernitana che proverà, davanti al proprio pubblico, ad ottenere un risultato di blasone dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta per 8-2. Il Napoli, capolista, avrà il compito di dimenticare l'uscita di scena in Coppa Italia contro la Cremonese. Per farlo, però, la squadra di Spalletti non potrà contare su Kvaratskhelia, out dopo l'influenza di queste ultime ore. Il manager di Certaldo si affiderà a Osimhen. Con lui Elmas e Politano.