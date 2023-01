Salernitana, Nicola: “Atalanta? Apprezzo Gasperini ma faremo nostro gioco”

La Salernitana si prepara alla sfida di domani in campionato contro l'Atalanta. Mister Davide Nicola ha presentato il match nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Sulla squadra: "Bronn non sta bene per la gara di domani. Gyomber? Ci sarà una riunione con lo staff medico, secondo me può essere un rischio farlo partire dall'inizio. Abbiamo Lovato, Fazio, Pirola. Numericamente ci siamo. C'è solo da valutare tutto ciò che può capitare all'interno di una partita. Gyomber è una vera e propria arma, tuttavia con un minutaggio limitato. C'è anche Daniliuc titolare. Radovanovic può fare l'uno e l'altro".

Sullo stile tattico: "Qualche cambio? L'idea è quella di cambiare e può essere utile anche per accendere i neuroni. Oltre alla tattica di principio mi interessa trovare i compromessi giusti per vivere la gara in modo completo. Già dal ritiro abbiamo lavorato sul trequartista alle spalle delle due punte o viceversa. Ma cambia poco. Sono gli interpreti che vanno scelti bene anche in base alle caratteristiche dell'avversario".