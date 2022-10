Salernitana, Nicola: “Col Verona gara da non sbagliare”

Le parole del mister in vista del match contro l'Hellas.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di mister Davide Nicola che domani sarà impegnata nella nona giornata di Serie A contro il Verona. Una gara delicata e importantissima come confermato dal tecnico in conferenza stampa.

SFIDA - "Indubbiamente è una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell'atteggiamento", ha esordito il mister. "Dopo uno 0-5 (col Sassuolo ndr) è giusto richiamarci tutti all'ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Caparbietà e comportamenti devono consentirci di essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa rispetto alla precedente. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo".

SQUADRA - Nicola ha poi parlato del momento della squadra e della settimana vissuta: "E' stata una delle settimane in cui abbiamo dialogato meno. Quando le cose non vengono non sono assolutamente abituato a puntare il dito, la visita dei nostri tifosi ci ha fatto piacere. Loro vogliono essere rappresentati, il risultato viene in secondo piano. Se siamo quelli di Reggio Emilia non conquisteremo mai niente. E' ovvio che abbiamo lavorato dettagliatamente su ciò che non abbiamo fatto bene, voglio riscoprire valori che non devono mai essere abbandonati. Servono equilibrio, umiltà e consapevolezza. Domani parlerà il campo".