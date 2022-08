Salernitana, Nicola: “Grande entusiasmo, nuovi pronti a giocare. Con la Roma…”

Conferenza stampa di vigilia di campionato per il mister della Salernitana Davide Nicola che ai media ha presentato il match contro la Roma valido per la prima giornata della Serie A 2022-23. Il tecnico si è soffermato sulla rosa a disposizione, il mercato e la voglia di iniziare al meglio la nuova annata dopo la grandissima salvezza ottenuta solamente pochi mesi fa.

"Non vedo l'ora di vedere il presidente domani, si è davvero adoperato per mettermi a disposizione calciatori di cui avevo assolutamente bisogno. E' stata una settimana molto impegnativa per me e per il mio staff, abbiamo fatto test aggiuntivi per valutare la condizione generale e devo dire che i nuovi arrivati stanno bene", ha detto Nicola.