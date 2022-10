Salernitana, Nicola: “Inter superiore, ma lo spirito era quello giusto”

”Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo dovuto trovare nuove soluzioni, avendo perso Maggiore e Radovanovic. Abbiamo fatto meglio che col Verona ma avevamo davanti un avversario molto forte. Siamo stati organizzati, determinati a livello difensivo e sempre vogliosi di ripartire. Sul secondo gol abbiamo letto male la riconquista della profondità di Barella e questo ci ha penalizzato. peccato, perché abbiamo creato presupposti per far male all'Inter. Questo è un passo in avanti, bisogna lavorare così perché con l'organico al topo si può essere competitivi anche contro una squadra come l'Inter. Noi non cerchiamo mai il colpevole, ma ragioniamo da squadra. Siamo sempre critici e lavoriamo per migliorare, cosa che faremo anche in settimana. Va riconosciuta la forza dell'Inter ma anche lo spirito che ha messo in campo la Salernitana. Possiamo migliorare, non dobbiamo accontentarci“.