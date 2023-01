Salernitana, Nicola: “Ko col Milan ma soddisfatto del gioco prodotto”

“Dopo un mese e mezzo di sosta, sono soddisfatto del gioco che la squadra ha prodotto. Dobbiamo migliorare sicuramente la fase difensiva, anche se per caratteristiche quest’anno siamo più votati ad attaccare che a difendere. Nel calcio però ci sono due fasi e se non difendi bene prima o poi finisci per subire gol. Sono contento della prestazione di chi finora ha giocato un po’ meno e sono convinto che tutti possano dare il proprio contributo”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Milan.

Il mister ha quindi concluso: “Oggi ho visto una squadra che ha giocato con coraggio contro un avversario forte come il Milan. L’obiettivo rimane quello di salvarsi il prima possibile continuando a giocar bene. Il mercato eventualmente deve darci la possibilità di migliorare, come capitato per Ochoa. In vista di domenica proverò a studiare soluzioni di gioco che consentano di migliorare ulteriormente la nostra prestazione”.