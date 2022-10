Salernitana, Nicola: “La convinzione della squadra nella ripresa mi è piaciuta”

“Siamo partiti molto bene, poi sul finire del primo tempo è venuta fuori la Lazio, cosa che naturalmente ci aspettavamo. Nel secondo tempo bisognava aumentare il ritmo, lo abbiamo fatto e abbiamo trovato gol importanti. Sono contento sia per il risultato che per la prima storica vittoria della Salernitana a Roma”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Lazio – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Prima di oggi la Lazio aveva subito pochissimi gol e segnarne tre in una sola partita è motivo di grande soddisfazione. Mi è piaciuta molto la convinzione della squadra al rientro in campo nel secondo tempo perché era consapevole che stava facendo bene. La crescita del gruppo è fatta di step e quando si lavora bene si possono ottenere risultati importanti come quello di oggi”.