Salernitana, Nicola: “Lecce? Bisogna fare attenzione. Gara con Juve già dimenticata”

Le parole del tecnico verso il match di campionato.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di vigilia per mister Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in vista della gara delicata contro il Lecce in campionato, valida per la settimana giornata. Il mister ha parlato del 2-2 contro la Juventus dell'ultimo turno ma anche di come occorra fare attenzione alla sfida con i salentini.

"Siamo reduci da un'ottima prestazione, ma ci sono cose che dobbiamo migliorare e questo è sufficiente per tenere la guardia sempre alta", ha voluto ribadire Nicola. "Non dobbiamo accontentarci, stiamo lavorando molto specialmente nell'interpretazione delle ripartenze che, talvolta, non sono qualitative a sufficienza". "Se penso ancora alle polemiche? Non perdo tempo a parlare di queste cose. A me interessa aver resettato tutto velocemente, si gioca già domani e abbiamo avuto quattro giorni per capire le qualità dell'avversario e quale strategia sia adatta per sfruttare eventualmente punti deboli".

Parlando dei giallorossi: "Il Lecce ha una precisa organizzazione di gioco, portano avanti le loro idee per 90 minuti. Ho visto la partita di Napoli, hanno fatto risultato in trasferta contro la squadra forse più in forma in assoluto. Verranno da noi per chiudersi e ripartire con grande velocità, alzando il baricentro per interpretare la gara in modo anche differente dal solito. Vanno aggrediti, se quando siamo bassi non ci posizioniamo bene rischiamo di soffrire".

Sulla crescita della squadra e i possibili cambi di formazione: "Abbiamo lavorato su tante cose. A Bologna avete visto Mazzocchi braccetto per buona parte della gara. Gyomber oggi si è allenato, sta bene. Ad ogni modo è pronto anche Pirola. Ho la fortuna di avere calciatori assolutamente duttili. Domani vedrete".