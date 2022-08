Salernitana, Nicola: “Mi aspetto passi in avanti. Ora risultati”

La conferenza stampa del tecnico verso Udinese-Salernitana.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di mister Davide Nicola che domani affronterà l'Udinese nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. Dopo il k.o. alla prima contro la Roma, il tecnico ha presentato la gara contro i friulani nel consueto appuntamento con la stampa.

Sul lavoro svolto e la squadra: "Siamo soddisfatti, il nostro obiettivo è trasformare il lavoro in un risultato. Mi aspetto passi in avanti sotto tutti i punti di vista, a partire dalla gara di domani. In rosa ci sono elementi con qualità importanti, tali da raggiungere l'obiettivo finale che tutti conoscete".

Sul nuovo arrivato Dia: "Ha struttura fisica, sa giocare prima punta ma attacca bene la profondità e gli spazi. L'impressione è stata ottima, fisicamente sta bene e il 31 luglio è sceso in campo per un'amichevole. Sono appena due settimane che sta svolgendo allenamenti senza partite, ma non c'è nessun tipo di problema".

"Radovanovic e Bradaric? Hanno solo necessità di aumentare i carichi di lavoro, ma sono pronti qualora dovesse esserci bisogno. Ormai è solo una questione di tenuta fisica e capacità di essere intensi almeno per un tempo prolungato. In poco tempo dobbiamo portarli al massimo, è questo il mio obiettivo. Stesso discorso per Maggiore: si è allenato 4-5 volte con noi, ma deve integrare le sue conoscenze. I comportamenti e la ripetizione di gesti e movimenti aumenteranno la competitività".

Nicola ha poi aggiunto: "In cosa dobbiamo migliorare in questa fase? In tutto. Abbiamo la necessità di migliorare alcuni meccanismi e l'interpretazione degli spazi. Vogliamo una Salernitana fluida, che acquisisca quante più conoscenze possibili".

Sull'Udinese: "Ha un sistema di gioco consolidato e ogni anno sa convivere con la partenza di calciatori importanti sostituiti egregiamente grazie ad un lavoro di scouting. Penso abbiano recuperato Beto e hanno gente di spessore e esterni rapidi nell'uno contro uno. Il terzetto arretrato è affiatato, si conoscono a memoria. Fisicamente dovremo essere pronti a fare battaglia".