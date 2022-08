Salernitana, Nicola: “Perso con la Roma ma sono molto contento perchè…”

“Sono molto contento della crescita che abbiamo dimostrato rispetto alla partita col Parma. Sono soddisfatto anche della prestazione degli ultimi tre arrivati, anche se ovviamente devono ancora integrarsi. Non siamo ancora aggressivi come piace a me, ma stasera avevamo di fronte un avversario di grandissima qualità. C’è tanto da migliorare, l’importante sarà ricominciare subito a lavorare per completare il prima possibile il nostro processo di crescita”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Roma. Il mister ha quindi concluso: “Il mercato è aperto fino al 31 agosto: sappiamo che c’è ancora qualcosa da migliorare e vediamo cosa riusciremo a fare per innalzare ulteriormente la qualità di questo gruppo. Al di là di questo, lavorando come stiamo facendo raggiungeremo presto la nostra massima espressione”.