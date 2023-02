Salernitana, Nicola: “Preso gol da nostri errori e questo complicato i piani”

“Sono parzialmente soddisfatto del primo tempo. Fino all’episodio del rigore stavamo facendo abbastanza bene, poi la maggiore qualità dell’avversario è venuta fuori. Nel secondo tempo siamo tornati al nostro sistema di gioco usuale per provare a fare qualcosa di più in fase offensiva. Non credo comunque che abbiamo sbagliato atteggiamento. Purtroppo abbiamo preso gol da nostri errori e questo ha complicato sicuramente i nostri piani”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Juventus.