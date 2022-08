Salernitana, Nicola: “Questa squadra mi piace molto”

“Sono molto contento per i ragazzi perché hanno dimostrato che giocando da squadra possono migliorare anche a livello individuale. La fluidità di palleggio ha fatto sì che indirizzassimo subito la partita sui binari giusti. Mi è piaciuto anche il rientro dagli spogliatoi perché la squadra non ha gestito il vantaggio, ma ha giustamente puntato ad arrotondarlo. L’importante è essere sempre propositivi contro qualsiasi avversario e su qualsiasi campo, senza perdere di vista la fase di non possesso”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Sampdoria. Il mister ha quindi concluso: “Questa squadra mi piace molto, sia come caratteristiche tecniche che sotto il profilo umano. Giovedì saremo attesi da una gara molto difficile, proveremo a recuperare più energie possibili per prepararla nel migliore dei modi”.