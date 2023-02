Salernitana, Nicola: “Verona? Ci giochiamo tanto. Servono entusiasmo e consapevolezza”.

Le parole del tecnico in vista del match di campionato di domani.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di Davide Nicola che domani affronterà il Verona nel Monday Night di Serie A. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa.

Sulla gara e come dovrà approcciare la Salernitana: "Cerco soluzioni in base anche all'avversario che abbiamo davanti. Lo sviluppo di gioco e l'opposizione sono importanti, nel calcio non si lavora solo su un fattore. Abbiamo 2-3 idee che ci possono permettere di esprimerci bene in campo. Dovesse esserci Djuric il loro gioco si svilupperà diversamente, conosciamo perfettamente le sue peculiarità e sponde e spizzate diventano fondamentali".

Per Davide Nicola, però, la cosa importante è come i suoi si dovranno comportare a prescindere da schemi tattici e avversari: "Noi comunque sappiamo che ci giochiamo tanto, ci vogliono consapevolezza ed entusiasmo per trovare la spinta giusta. A me interessa questo".

Sui giocatori infortunati e quelli in fase di recupero: "Gyomber ha svolto un paio di allenamenti con noi. Ha un minutaggio ridotto, abbiamo osservato i passaggi necessari ma è un lavoratore e preferisco sempre portare giocatori che hanno questa fame. Per Mazzocchi credo ci vorrà ancora una settimana prima di vederlo con noi, Maggiore e Fazio stanno lavorando sull'intensità della corsa ma non possono svolgere ancora determinati allenamenti".