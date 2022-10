Salernitana, Nicola: “Verona squadra con valori importanti e verrà qui per vincere”

“Quella di domani è una partita in cui non vogliamo sbagliare nell’atteggiamento per dimostrare di essere competitivi. Dobbiamo avere grande caparbietà e capacità di essere uniti. La partita di Sassuolo deve servire per farci capire che giocando in quel modo non raggiungiamo i nostri obiettivi e non rappresentiamo nel modo giusto i nostri tifosi. Dobbiamo riscoprire determinati valori che non devono mai essere abbandonati come l’umiltà e l’equilibrio. In settimana abbiamo lavorato con grande piacere e volontà”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana – Hellas Verona.