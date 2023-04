Salernitana, Ochoa: “L’Inter mi ha fatto i complimenti. Salerno? Sto benissimo”

Il grande protagonista della sfida è stato sicuramente Guillermo Ochoa, il quale si è preso la scena in Salernitana-Inter. Anzi, più in particolare, si è preso i due punti degli avversari. I granata pareggiano in extremis il match, ma lo fanno solo grazie ai prodigiosi interventi dell'estremo difensore, che ai microfoni di Sky afferma: "La parata sul tiro di Correa sicuramente la più complicata. I giocatori dell'Inter si sono complimentati, anche se erano arrabbiati per il risultato. Noi siamo felici per il punto agguantato, la squadra ha lavorato veramente bene".