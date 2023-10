Salernitana penultima: Paulo Sousa verso l’esonero. I possibili sostituti

L'avventura di Paulo Sousa alla Salernitana sembra essere arrivata alle battute finali. La sconfitta dell'U-Power Stadium contro il Monza (3-0, ndr) potrebbe costar cara: la squadra granata, infatti, è al penultimo posto in classifica con soltanto tre punti conquistati. Sono tre le sconfitte consecutive per la squadra di Paulo Sousa, che non raccoglie punti dal pareggio con il Frosinone. Al termine della gara, il portoghese ha così commentato: "Devo essere concentrato su quello che posso controllare. Sono molto sereno. Tutto quello che faccio è per vincere le partite. Già lo scorso anno tanto volte sbagliavamo la scelta, facevamo errori individuali. Ma l'efficacia era molto alta. Quest'anno qualche giocatore deve ancora arrivare al massimo della sua forma. Ci sono giocatori determinanti di questa squadra che non sono mai stati insieme".