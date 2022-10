Salernitana ribalta la Lazio e porta via tre punti dall’Olimpico

Impresa all’Olimpico della Salernitana che nella ripresa ribalta la Lazio con tre gol. All’ 8′ occasione per i padroni di casa con Zaccagni che calcia alto da buona posizione. Al 37′ Lazio pericolosa con un diagonale di Pedro che sfiora il palo. Al 41′ vantaggio dei padroni di casa: grande palla filtrante di Luis Alberto per Zaccagni che realizza l’1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 1′ della ripresa grande occasione per la Lazio con Vecino che calcia da pochi passi, si supera Sepe che nega il gol. Al 6′ della pareggio della Salernitana: assist di Mazzocchi e pallonetto vincente di Candreva. Al 17′ granata pericolosi con una conclusione a giro di Coulibaly respinta lateralmente da Provedel. Al 23′ vantaggio della Salernitana con la conclusione vincente di Fazio. Al 26′ grande occasione per i padroni di casa con Vecino che spreca da ottima posizione. Al 32′ terzo gol della Salernitana: cross basso di Bradaric e tocco vincente di Dia. Al 44′ granata pericolosi con una conclusione di Voilhena respinta in angolo da Provedel. Finisce 1-3 e i granata conquistano i punti. Milinkovic-Savic (partito dalla panchina) rimedia un giallo pesantissimo: diffidato, salterà il derby. Dopo 6 gare di fila senza subire reti, Provedel perde la sua imbattibilità.