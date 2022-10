Salernitana, Ribery: “Fare l’allenatore mi piace ma intanto sto qui”

Le lacrime di Franck Ribery hanno commosso il popolo della Salernitana. Ma il francese non lascerà il club. Questa lo nota della società: L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery. La Società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia.