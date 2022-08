Salernitana-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 la prima giornata di Serie A.

Salernitana-Roma si gioca oggi, domenica 14 agosto 2022 alle ore 20:45 per la prima giornata di Serie A. Grande entusiasmo per il debutto stagionale in campionato delle due formazioni con gli uomini di Davide Nicola che sfidano quelli di José Mourinho.

Salernitana-Roma, le ultime

Atteso il grande pubblico all'Arechi di Salerno per la sfida tra Salernitana e la Roma. Vedremo cosa sarà in grado di fare la formazione di casa dopo la salvezza della scorsa stagione arrivata in extremis. Grande attesa anche per i giallorossi romani dati anche tra i favoriti per la lotta scudetto grazie ad una grande campagna acquisti. Dovrebbe esserci subito spazio per Dybala nell'attacco dello Special One. Con lui Abraham.

Probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Salernitana e Roma andrà in scena domenica 14 agosto alle 20:45. Lo stadio a fare da cornice alla partita è l'Arechi di Salerno. Sarà il signor Sozza della sezione di Seregno a dirigere l'incontro. La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla bisognerà quindi accedere all'app della piattaforma su una smart tv di ultima generazione, oppure eseguire l'accesso tramite una consolle di gioco come Playstation o Xbox. In alternativa si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv. Ovviamente è disponibile la visione in streaming sempre su DAZN anche da pc, smartphone e tablet scaricando l'app.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho