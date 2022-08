Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Alle 18:30 scendono in campo Salernitana e Sampdoria per la 3^giornata di campionato. Il club campano è reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Udinese, mentre i blucerchiati vogliono confermare la buona prova contro la Juventus e ottenere la prima vittoria stagionale in campionato. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: