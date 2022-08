Salernitana-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nessun pareggio nei sei precedenti tra la Salernitana e Sampdoria che si affrontano stasera allo Stadio 'Arechi' di Salerno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30. Due squadre che ancora non hanno vinto e cercano riscatto in questa terza giornata di Serie A. Senza Bohinen, Lovato, Ribery e Radovanovic e con Bradaric a mezzo servizio, il trainer granata riproporrà il 3-5-2 affidandosi ad una retroguardia ormai consolidata. Bronn-Gyomber e Fazio proteggeranno la porta di Sepe, con Candreva a destra e Mazzocchi a sinistra. In mediana si rivede Lassana Coulibaly, davanti Dia nettamente favorito su Botheim. Per la Sampdoria Giampaolo riparte dal 4-1-4-1 e dovrebbe confermare l’undici sceso in campo nelle ultime due gare con Rincon che dovrebbe aver recuperato dopo il problema muscolare accusato lunedì scorso. Al suo fianco sempre presente Sabiri con Leris a destra e Djuricic a sinistra ad innescare Caputo. In difesa davanti ad Audero confermata la coppa centrale formata da Ferrari e Colley con Bereszynski e Augello sulle corsie e Vieira, in vantaggio su Villar, poco più avanti.