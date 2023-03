Salernitana, Sousa: “Milan a San Siro? Giocare da campioni e crederci”

Sul Milan e Pioli: "Stimo moltissimo Pioli, hanno vinto il campionato con merito e ha collezionato centinaia di panchine nella sua carriera. Per me invece è appena la quarta gara alla guida della Salernitana. Lavoriamo per avere identità. Il Milan è tra le migliori otto squadre d'Europa, hanno una rosa con qualià individuali di altissimo livello. Ma voglio che la Salernitana metta in pratica quanto fatto in una settimana davvero ottima. Vedo che ciascuno sta acquisendo conoscenze, in tutti i ruoli. Ho bisogno di ciascun calciatore, a patto che si metta il noi davanti all'io. Dobbiamo dare il massimo per il bene della Salernitana, se non c'è spirito di sacrificio incontreremo difficoltà ancora maggiori. Loro a sinistra sono fortissimi, si muovono tanto con Theo Hernandez e Leao".