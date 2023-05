Salernitana-Udinese, club campano chiede di posticipare gara. Ecco perchè

Sarà Salernitana-Udinese ad aprire il turno di penultimo turno di campionato, venerdì 26 maggio alle 18.30, seguita da Sampdoria-Sassuolo in serata. Ma il club campano non è d'accordo con la decisione della Lega Serie A anche se non ha un obiettivo da raggiungere essendo salvo. La squadra granata, però, sarà impegnata il 22 maggio allo stadio Olimpico. Il presidente, Danilo Iervolino, ha contattato i vertici della Lega per spostare la data del match contro i friulani richiedendo anche di rivedere il palinsesto televisivo della penultima giornata di campionato. La Salernitana propende per il posticipo. La richiesta ufficiale sarà presentata oggi come sottolinea l'ad Maurizio Milan: «Abbiamo manifestato immediatamente il nostro dissenso verso la collocazione di questa partita al presidente Casini - ha affermato il dirigente granata - Iervolino si è rivolto personalmente alla Lega con una telefonata e questo pomeriggio partirà una Pec in cui chiederemo il ripristino del giorno e dell'orario alla prima calendarizzazione vista la concomitanza di una manifestazione che vede il piazzale dell'Arechi occupato il giorno della gara. Speriamo di veder riconosciute le nostre ragioni, lo abbiamo chiesto con garbo», ha aggiunto Milan.