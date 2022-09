Salutate la capolista Atalanta: passa a Monza poi è storia. Pari Salernitana-Empoli

Storico in Serie A con l'Atalanta che si prende la vetta in solitaria a quota 13 punti. Solo nel 1964 ma alla seconda giornata la Dea era balzata al comando ma non da sola. La squadra di Gasperini è passata a Monza vincendo 2-0 e adesso è a +2 su Napoli e Milan. Buon Monza in avvio ma a sbloccare è l'Atalanta nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman. Cinque ko in altrettante giornate per Stroppa, il Monza resta l'unica squadra ancora a zero punti.