Sampdoria, Djuricic: “Scelto di tornare dopo aver parlato con Giampaolo”

Filip Djuricic è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il serbo sarà un rinforzo per il tecnico Giampaolo, visto che l'allenatore conosce già il giocator per averlo allenato nell'avventura blucerchiata dal 2016 al 2018. Nella giornata di ieri il fantasista ha svolto le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo legherà alla Doria per i prossimi anni. Il centrocampista serbo ha parlato ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo il suo ritorno a Genova: