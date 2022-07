Sampdoria, 29 convocati per ritiro in Alta Valle Camonica: Giampaolo senza tre big

Il mister chiama 29 giocatori per Ponte di Legno.

"Arriverderci Bogliasco", titola così la Sampdoria la nota ufficiale che mette fine alla fase pre-ritiro e dà inizio ai lavori veri e propri in Alta Valle Camonica. Il club blucerchiato ha reso noti i nomi dei 29 giocatori che prenderanno parte all'appuntamento a Ponte di Legno.

"Secondo e ultimo giorno di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria 2022/23 in questa fase pre-ritiro. I blucerchiati di Marco Giampaolo – sotto gli sguardi del presidente Marco Lanna e del direttore Carlo Osti – si sono suddivisi tra palestra al mattino e campo nel pomeriggio per una sessione atletico-tecnica sul campo 2 del 'Mugnaini'", si legge nella nota.