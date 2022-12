Sampdoria, 5-1 nel test amichevole contro il TS Galaxy: in gol gli attaccanti

Netta vittoria per la Sampdoria nell’amichevole contro i sudafricani del TS Galaxy nel ritiro in Turchia. Successo con il risultato finale di 5-1 per i blucerchiati, che hanno visto andare a segno tutti gli attaccanti più importanti della rosa: grande protagonista Gabbadini con una tripletta, il gol che sblocca la partita è di Caputo. In gol anche il capitano Fabio Quagliarella su punizione.