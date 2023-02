Sampdoria a rischio penalizzazione: cosa può succedere

Se il socio di maggioranza (la famiglia Ferrero) non effettuerà la prevista e necessaria ricapitalizzazione (fra i 35 e i 50 milioni) per mettere in sicurezza la società sino a fine stagione, allora, sarà davvero allarme.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, infatti, "la società ha l’obbligo di recuperare circa undici milioni entro le prossime due settimane, così da saldare gli stipendi dei tesserati relativi al quarto trimestre 2022. Evitando, innanzitutto, una penalizzazione in classifica: probabile, per non dire obbligato, a quel punto l’intervento delle banche, visto che non hanno portato grande liquidità in cassa le operazioni in uscita sul mercato appena concluso (ma in Turchia il mercato resta aperto)".