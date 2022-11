Sampdoria, adesso è notte fonda: il Lecce passa a Marassi

La Sampdoria perde una partita importantissima per la salvezza contro un buon Lecce che ottiene punti pesanti. Blucerchiati ko contro l'undici di Baroni passato a Marassi con autorevolezza, piglio e grande volontà. Con un gol per tempo l'undici di Baroni condanna la Sampdoria alla quarta sconfitta consecutiva. Nel recupero del primo tempo apre Colombo, che poi di tacco serve a Banda l’assist per il raddoppio. I blucerchiati di Stankovic, che non segnano da 4 gare, restano al penultimo posto; il Lecce vola a +8 sulla zona retrocessione.