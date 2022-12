Sampdoria, adesso il mercato è a incastro

In attesa di novità sul futuro societario in casa Sampdoria si parla di mercato e si intrecciano alcune trattative. Bereszynski, sempre più vicino al Napoli, una cessione che consentirà al club di Corte Lambruschini di abbassare il monte ingaggi della squadra. Una strategia, questa, che potrebbe ripetersi pure con Omar Colley: per il centrale gambiano - tempo fa - erano arrivare proposte inglesi, a breve qualche club di Premier potrebbe approfondire più seriamente con il benestare della Samp. Colley poteva andare al Maiorca in estate e al Secolo XIX ha detto: "Un pò di delusione c’è stata, ma l’ho assorbita subito. E non ha condizionato il mio rendimento. Io ho ancora due anni di contratto con la Sampdoria, come ho sempre ripetuto mi trovo molto bene a Genova e in questa società e sono sincero. In ogni caso i meccanismi del calcio li conosciamo. In questo momento sono concentrato al 100% sulla Sampdoria, ma se mi capitasse l’opportunità di fare una nuova esperienza, sono pronto. Penso anche che questa squadra abbia bisogno di nuovi giocatori". Con la cessione di Colley, infatti, la Samp libererebbe un posto per Dragovic, ai ferri corti con la Stella Rossa e intenzionato ad accettare la chiamata di Stankovic, suo vecchio tecnico proprio in Serbia.