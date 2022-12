Sampdoria, alla prossima assemblea dei soci Ferrero non ci sarà

Manca poco alla prossima riunione dei soci della Sampdoria in programma il 19 dicembre dove si potebbe anche mettere le basi per le decisioni future legate alla cessione e all'ingresso di nuovi dirigenti. All'appuntamento non ci sarà Massimo Ferrero .

Il patron del club, rimasto proprietario tramite sua figlia, non sarà presente all’assemblea degli azionisti della Sampdoria, in programma il 19 dicembre a Milano, per una semplice ragione. Come spiegato da Il Secolo XIX, infatti, l'ex presidente blucerchiato non possiede quote e quindi non ha diritto per sedere tra gli azionisti. Ovviamente, sembra piuttosto ovvio pensare che la sua volontà sarà ben testimoniata dalla figlia Vanessa e dal Nipote Giorgio che, invece, saranno della riunione.