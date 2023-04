Sampdoria, Garrone lancia l’allarme: “Se salta il piano Barnaba sarà Serie D”

Il futuro della Sampdoria è sempre più in bilico. Le questioni di campo non aiutano, con l'ultimo posto che sta ancor più ingigantendo lo spettro della Serie B. Ma sullo sfondo sono ben altre le preoccupazioni dei tifosi blucerchiati.

L'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone ha lanciato un appello nel corso di un'intervista rilasciata a Telenord: "La Sampdoria può essere salvata solo così e a chi grossolanamente sostiene che debba farlo io dando i soldi a Ferrero sfugge il fatto che la legge non consente di compiere investimenti in perdita. E la Samp lo è. Non solo noi ma nessuno potrà mai effettuare un'operazione del genere, al di fuori delle norme. Per questo se il 'piano Barnaba' non andrà a buon fine, alla Sampdoria non resteranno che il fallimento e la Serie D".