Sampdoria, altro sorriso: Tribunale stoppa i creditori per 120 giorni

Il futuro della Sampdoria ormai è segnato in senso positivo dopo che la società è stata ceduta da Massimo Ferrero a Matteo Manfredi, di Principal di Gestio Capital e Andrea Radrizzani, Chairman di Aser Group. Oggi intanto si apprende che il Tribunale di Genova ha concesso altri 120 giorni alla Sampdoria con un decreto che porta la data odierna. In pratica fino a settembre nessun creditore potrà chiedere istanza di fallimento del club blucerchiato. La proroga era necessaria -scrive primocanale.it - per garantire il buon esito della composizione negoziata e permettere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con i creditori e l’agenzia delle entrate. Un altro passo che potrà permettere al club di iscriversi al campionato di Serie B. Senza, sarebbe stato esposto dal 6 giugno alle iniziative dei creditori. Entro il 20 giugno dovrà esserci la consegna di tutta la documentazione alla Covisoc compresa l'approvazione del bilancio del club per arrivare puntuali all'appuntamento con l'iscrizione.