Sampdoria, Amione suona la carica: “Fuori da zona retroscessione prima del Mondiale”

Parla il difensore blucerchiato in vista delle prossime tre gare prima della sosta per Qatar 2022.

Intervistato da Il Secolo XIX, il giocatore ha esternato quello che è l'obiettivo personale e di squadra da qui alle prossime tre sfide prima della pausa per la rassegna iridata: "Personalmente sono molto felice, non giocavo da un po':di tempo, sono contento per la fiducia che mi ha dato il mister, voglioso di aiutare la squadra a recuperare in classifica", ha detto Amione, impiegato anche nel match contro l'Inter dell'ultimo turno.