Sampdoria, Amione suona la carica: “Roma? Vogliamo vincere. Stankovic…”

In occasione della serata di gala organizzata da Stelle nello Sport, il difensore della Sampdoria Bruno Amione ha avuto modo di rilasciare alcune parole in vista dei prossimi impegni della squadra blucerchiata in campionato ad iniziare dal match molto duro del weekend, contro la Roma.

"Sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, ma non molliamo mai. Domenica ci aspetta la sfida con la Roma, vogliamo vincere", ha detto Amione. Per la sfida non ci sarà Nuytinck, squalificato: "Bram è fondamentale per noi, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirlo bene".