Sampdoria, ancora un anno con El General: Rincon rinnova fino al 2023

Non solo Fabio Quagliarella. La Sampdoria blinda per un altro anno anche un altro pezzo forte della rosa blucerchiato. Ufficiale il rinnovo di Tomas Rincon fino al 2023.

Il giocatore e la società ligure hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Il centrocampista venezuelano si lega al club blucerchiato per un'altra stagione, quella 2022-23 che sta per iniziare. Arrivato lo scorso gennaio, il centrocampista aveva finrmato un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2022. Ora, l'ex Torino ha raggiunto l'accordo per il prolungamento annuale: il classe 1988 giocherà con la Sampdoria fino al 30 giugno 2023. Atteso a breve l'annuncio ufficiale.