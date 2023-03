Sampdoria, fissata assemblea straordinaria degli azionisti: di cosa si tratta

Come per le sei assemblee degli azionisti convocate dal CdA per l'aumento di capitale e tutte mandate deserte dai soci di maggioranza assoluta, ovvero Ferrero tramite gli intestatari formali del 99% delle quote, il pallino del gioco è ancora in mano al presidente blucerchiato. Se gli azionisti parteciperanno in una delle tre convocazioni, l'assemblea sarà valida. Altrimenti nessuna decisione potrà essere presa. In più le dimissioni di uno dei quattro consiglieri farebbero decadere l'intero organo di governo.