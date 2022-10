Sampdoria, Audero: “Ecco cosa ci chiede Stankovic. Cessione? Non ci pensiamo”

"I rigori parati? Credo sia giusto mantenere il basso profilo, nel calcio e nella vita. Un aumento dei penalty parati è sotto gli occhi di tuti, ma bisogna analizzare chi è il rigorista quale è l’andamento della squadra in oggetto. La verità? Se calciato bene, è difficile pararlo. C’è poi pure quella regolina fastidiosa per cui un piede deve stare sulla linea. Stankovic ci ha chiesto innanzitutto di tirare fuori qualcosa in più sul piano caratteriale, di non essere passivi, la tattica è rimasta in secondo piano. Se la voglia è giusta il resto va a posto. Ci dice spesso: “Posso anche morire, ma decido io come”. Una bella metafora. Basta una vittoria e sei nella mischia. Già ora non essere più ultimi visivamente aiuta. Ricordo il mio primo anno alla Juventus: dopo un momento difficile arrivò una vittoria e fu la svolta. Se scatta il contatto giusto fra allenatore e squadra, ce la possiamo fare. Cessione? I tifosi hanno pareri diversi, ma chiedono, ma nulla so io di un argomento sempre rimasto fuori dallo spogliatoio. Non so se il campionato sarebbe stato diverso con una proprietà nuova già a inizio stagione. Parlarne ora, però, non avrebbe senso".