Sampdoria, Audero: “La mia parata su Kostic? Tiro non angolatissimo”

Decisivo come sempre Emil Audero, portiere della Sampdoria, che stasera contro la Juventus ha compiuto importanti interventi e l'ultimo grandissimo su Kostic. L'estremo difensore blucerchiato ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari di Marassi. "E' stata una parata che si prova spesso quella su Kostic, ma per fortuna non era angolatissima la conclusione. Non abbiamo preso gol, abbiamo dato seguito alla prestazione di domenica scorsa e dobbiamo continuare così". Audero ricorda il rigore parato nel derby a Criscito: "E' stato molto bello, è stato decisivo per tante ragioni e in città si è respirato aria di vittoria e cambiamento. Adesso pensiamo all'attualità visto che lo scorso è stato troppo travagliato come anno, vogliamo migliorare in questa stagione".